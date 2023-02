Maraisa ostenta abdômen definido ao surgir com look poderoso para o Carnaval

A cantora Maraisa, que faz dupla com Maiara, impressionou os fãs ao exibir seu corpo sarado

Maraisa (35) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste sábado, 18, ao compartilhar uma sequência de fotos mostrando o look poderoso e brilhante que escolheu para se apresentar durante um show no Rio de Janeiro.

Em clima de Carnaval, a cantora surgiu usando um cropped e uma saia justinha, deixando em evidência suas curvas impecáveis e seu abdômen definido. A irmã de Maiara (35) ainda apostou em uma máscara para compor a produção.

"Iniciando o carnaval da melhor maneira possível! Gostaram do meu look?", questionou a artista ao publicar as fotos em seu perfil oficial no Instagram.

Os fãs rapidamente encheram a postagem de elogios. "Gata", disse uma seguidora. "Maravilhosa é ela", afirmou outra. "Perfeita demais", escreveu uma admiradora. "Sem explicação pra essa mulher. Maraisa, você é maravilhosa, perfeita, fantástica, incrível", exaltou uma fã.

Confira as fotos do look poderoso de Maraisa:

Ex-namorados

Recentemente, a cantora Maraisa apostou na divulgação com polêmica. Isso porque a nova música de trabalho "Felizes para Sempre" contou com uma montagem com os ex-pretendentes da cantora.

No vídeo, ela mostra fotos com ex-peguetes, com um emoji para esconder a identidade deles. Na legenda, ela brinca: "Vocês acharam que eu já tinha zerado a trend #FelizesParaSempre? Dois avisos: 1 - Meu jurídico tá on. 2 - Se sua foto não está aqui, nós nunca tivemos nada".

