Maraisa mostra os ex-namorados em vídeo: "se sua foto não tá aqui, nós não tivemos nada"

Cantora sertaneja Maraisa colocou os ex-namorados para jogo em nova canção "Felizes para Sempre"

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, apostou na divulgação com polêmica. Isso porque a nova música de trabalho "Felizes para Sempre" contou com uma montagem com os ex-pretendentes da cantora.

No vídeo, a cantora mostra fotos com ex-peguetes, com um emoji para tapar a identidade deles. Na legenda, ela brinca: "Vocês acharam que eu já tinha zerado a trend #FelizesParaSempre? Dois avisos: 1 - Meu jurídico tá on. 2 - Se sua foto não está aqui, nós nunca tivemos nada".

Isso porque a letra da música conta sobre experiências amorosas que as cantoras tiveram. "O meu primeiro amor me ensinou que amor não se envolve negócio. Que mesmo quando ama ir além da cama não dá pra ser sócio. A conta fica cara e vai jogar na cara. E é quando separa. Descobre que nada era nosso. O meu segundo amor me ensinou que só fazer amor não é tudo", diz a canção.

Além de causa muito burburinho entre os fãs, a ação levou o ex-BBB Bil Araújo a comentar várias risadas na publicação, já que já namorou com ela.

Confira vídeo de Maraisa: