Maraisa exibe corpão em vestido laranja e chama a atenção: ''Cenoura que eu quero''

Cantora Maraisa exibe corpaço escultural em look laranja e leva cantadas sendo chamada de cenoura

A cantora Maraisa (35), da dupla com Maiara (35), surpreendeu com mais um look de show. Nesta terça-feira, 21, a famosa compartilhou fotos usando uma produção toda em laranja e deu o que falar ao eleger a cor para se vestir.

Nos registros publicados pela artista sertaneja, ela apareceu deslumbrante fazendo poses toda arrumada. Usando um vestido sem alça, de cor laranja, bem acinturado, ela ostentou seu corpaço escultural com estilo.

Além da roupa laranja, Maraisa apostou em uma maquiagem com sombra da mesma cor e não passou despercebida com o brilho nos olhos e brincos bem grandes. "Oi genteee… A Páscoa tá chegando, né? Vocês já fizeram suas encomendas?", brincou ela sobre parecer uma cenoura com o vestido.

Ao fazer a piada na legenda, nos comentários, a famosa logo recebeu várias cantadas brincando com seu look. "É essa cenoura que eu quero para Páscoa", disseram. "Vou te encomendar, pode?", perguntaram outros.

Nas últimas semanas, a cantora Maraisa vem impressionando com seus vídeos de treino na academia. De look fitness estiloso, ela exibe sua boa forma fazendo musculação.

Veja o look laranja de Maraisa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraisa exibe decote 'sufocado' em micro vestido branco

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, parou tudo na rede social neste domingo, 12, ao compartilhar fotos usando um look arrasador. Nos cliques, a famosa esbanjou seu corpaço escultural em um vestido justíssimo e não passou despercebida.

Nos registros publicados pela artista sertaneja, ela apareceu usando a peça colada ao corpo e bem curtinho. Além de ser branca, a roupa ousada ainda tinha um brilho nas alças, decote e em outras partes.

Colocando o decote marcado para jogo e suas pernas torneadas, Maraisa surgiu deslumbrante para mais uma apresentação. "Não sei se minha casa é o palco, ou se o palco é minha casa… Não existe lugar que me deixa mais confortável e mais feliz!", refletiu ela sobre a carreira.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Roubou a beleza do mundo", admiraram os internautas. "Maravilhosa", exclamaram outros. Veja o look aqui.