Maraisa exibe decote 'sufocado' em micro vestido branco: ''Roubou a beleza do mundo''

Cantora Maraisa exibe corpão marcado em look branco mega justo e chama a atenção

A cantora Maraisa (35), da dupla com Maiara (35), parou tudo na rede social neste domingo, 12, ao compartilhar fotos usando um look arrasador. Nos cliques, a famosa esbanjou seu corpaço escultural em um vestido justíssimo e não passou despercebida.

Nos registros publicados pela artista sertaneja, ela apareceu usando a peça colada ao corpo e bem curtinho. Além de ser branca, a roupa ousada ainda tinha um brilho nas alças, decote e em outras partes.

Colocando o decote marcado para jogo e suas pernas torneadas, Maraisa surgiu deslumbrante para mais uma apresentação. "Não sei se minha casa é o palco, ou se o palco é minha casa… Não existe lugar que me deixa mais confortável e mais feliz!", refletiu ela sobre a carreira.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Roubou a beleza do mundo", admiraram os internautas. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nas últimas semanas, a cantora Maraisa vem impressionando com seus vídeos de treino na academia. De look fitness estiloso, ela exibe sua boa forma fazendo musculação.

Veja as fotos de Maraisa de vestido branco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraisa debocha da reconciliação da irmã, Maiara, com Fernando Zor

A cantora Maiara voltou pela 11ª vez com Fernando Zor (38), e a irmã, Maraisa, não perdoou e fez piada com a reconciliação!

Os dois fizeram a primeira aparição pública após reatarem o namoro. As irmãs gêmeas se apresentaram no cruzeiro de Luan Santana na última sexta-feira, 10, e Fernando acompanhou a namorada no evento.

Em entrevista para o colunista Lucas Pasin, Maraisa debochou da volta da irmã e o cunhado. Ela brincou com o look preto que Maiara vestia.

A sertaneja deu a entender que a irmã estava de "luto": "Ela ‘tá’ feliz mesmo, ela ‘tá’ de preto, ela devia ter vindo de vermelho, né?". Maiara levou na brincadeira, mas ressaltou que está feliz com a volta. "Estou feliz […] Não tem como fugir de piada, né?", disse.