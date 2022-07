Manu Gavassi revela que fez explante do silicone

Manu Gavassi conta sobre a decisão de tirar as próteses de silicone: 'Me sinto superbem'

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 12h31

A cantora e atriz Manu Gavassi revelou que fez o explante das próteses de silicone. A artista colocou as próteses há vários anos e decidiu retirá-las recentemente.

“Coloquei silicone nova, aos 24 anos, num período em que eu queria me autoafirmar, 'agora sou mulher, gente. Cresci'. E, anos depois, pensei que eu nunca me senti bem com isso. Daí agora, mais velha, reverti, tirei e me sinto superbem”, declarou ela na revista Ela, do Jornal O Globo.

Outra mudança no corpo de Manu Gavassi é o seu cabelo. A artista está fazendo a transição capilar para voltar a ter os cabelos cacheados. “Estou num movimento de questionar tudo. Por que me falaram que meu cabelo tinha que ser assim (alisado) e eu acreditei a vida inteira? Não ia amar usá-lo como era na infãncia?”, declarou.

Por fim, a artista falou sobre o seu namoro com o modelo Jullio Reis. “Pela primeira vez, me vejo tranquilíssima, com outra pessoa tranquila, apaixonada, querendo estar junto, entendendo o que é amor. É mais simples do que ensinam, é maravilhoso”, contou.

Manu Gavassi relembra o pós-BBB 20

Em conversa no PocCast, de Lucas Guedez e Rafael Uccman, Manu Gavassi relembrou a sua fase após participar do Big Brother Brasil 20.

“Depois do Big Brother Brasil, você sumiu. Não tinha mais whatsapp, era impossível se comunicar com você. Como você conseguiu fazer esse detox das redes sociais e ficar só respondendo emaisl e SMS?”, perguntou Ucmann. E ela respondeu sobre como estava se sentindo. “Eu estava enlouquecendo, real. Para mim foi muita coisa. Quando eu saí do Big Brother, ao mesmo tempo que existia uma sensação muito boa de que meus planos tinham dado certo, nunca imaginaria que funcionaria tanto”, disse ela.

E completou: “O plano que eu tinha de mostrar mais meu trabalho, aqueles meus vídeos que saíam enquanto eu ainda estava dentro do confinamento, deu muito certo. Então, era para eu estar muito feliz. Só que lá dentro, a gente não tinha noção da pandemia. Então quando eu saí eu fiquei muito assustada. Foi como filme de ficção científica, você dorme e acorda com o mundo completamente diferente. Só que ninguém te preparou para isso, a gente não foi recebendo as informações gradativamente igual vocês aqui foram receberam”.