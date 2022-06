Manu Gavassi faz declaração especial para o namorado: ''Você é o amor da minha vida''

No Dia dos Namorados, atriz e cantora Manu Gavassi divide momento romântico e raro com o namorado, o modelo Jullio Reis, nas redes sociais

Redação Publicado em 13/06/2022, às 08h48

A cantora Manu Gavassi (29) deixou os fãs apaixonados ao compartilhar um clique raro e romântico com o namorado, o modelo e fotógrafo Jullio Reis.

A atriz de Maldivas (Netflix) celebrou o Dia dos Namorados, no último final de semana, 12, com uma declaração romântica e especial para o amado nas redes sociais.

"É engraçado escrever sobre você aqui pro mundo, acho que é porque te falo tudo todos os dias e parece que fica pequeno pra caber em uma data comemorativa. Mas tentando resumir esse sentimento imenso, aqui vou eu: Você é o amor da minha vida. De todas elas. A pessoa que eu agradeço todos os dias por ter entrado na minha vida. Meu amor, meu melhor amigo, minha família. Um sentimento que eu nunca conheci e nem sabia que existia. Minha paz. O mais louco é que eu soube no momento que te vi. Ou até antes. Eu só soube. E você também. E hoje a gente vive a parada mais linda, mágica e fácil que existe. Que sorte a nossa, amor... Tô aqui sempre. Longe ou perto, não faz diferença nenhuma.", escreveu a compositora ao compartilhar dois registros com o modelo no Instagram Stories.

De volta aos palcos, ainda recentemente Manu Gavassi agradeceu o apoio dos fãs após descobrir a alta demanda e procura de ingressos para a sua nova turnê.

Manu Gavassi faz declaração romântica para o namorado, o modelo Jullio Reis, e celebra o 'Dia dos Namorados':