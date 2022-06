Manu Gavassi relembra momento tenso após o BBB 20

Manu Gavassi revela o motivo para ter sumido das redes sociais após sair do Big Brother Brasil: 'Eu estava enlouquecendo, real'

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 17h39

A cantora Manu Gavassi abriu o coração ao relembrar a fase pós-BBB 20 em sua vida. Ela contou que ficou muito surpresa com a repercussão de sua participação no reality show e precisou de um tempo para assimilar tudo. Em conversa no PocCast, de Lucas Guedez e Rafael Uccman, a artista foi questionada sobre essa fase.

“Depois do Big Brother Brasil, você sumiu. Não tinha mais whatsapp, era impossível se comunicar com você. Como você conseguiu fazer esse detox das redes sociais e ficar só respondendo emaisl e SMS?”, perguntou Ucmann. E ela respondeu sobre como estava se sentindo. “Eu estava enlouquecendo, real. Para mim foi muita coisa. Quando eu saí do Big Brother, ao mesmo tempo que existia uma sensação muito boa de que meus planos tinham dado certo, nunca imaginaria que funcionaria tanto”, disse ela.

E completou: “O plano que eu tinha de mostrar mais meu trabalho, aqueles meus vídeos que saíam enquanto eu ainda estava dentro do confinamento, deu muito certo. Então, era para eu estar muito feliz. Só que lá dentro, a gente não tinha noção da pandemia. Então quando eu saí eu fiquei muito assustada. Foi como filme de ficção científica, você dorme e acorda com o mundo completamente diferente. Só que ninguém te preparou para isso, a gente não foi recebendo as informações gradativamente igual vocês aqui foram receberam”.

Então, Manu Gavassi contou o benefício em sua vida com o tempo longe das redes sociais. “Ao mesmo tempo que existia uma gratidão muito grande dentro de mim, existia também uma estranheza com o mujndo. Então depois de quase um ano longe das redes sociais, eu entendi que eu estava com uma ansiedade bizarra, que eu tinha muito medo do que as pessoas falavam e poderiam falar de mim, eu tinha muito medo de errar. Eu tinha muito medo de ler alguma coisa a meu respeito e pirar, não confiar mais em mim. Ao ponto de ler um comentário negativo e estragar o meu dia inteiro […] É um buraco que você entra e eu estava nesse buraco. Eu não conseguia viver mais minha vida tranquila, fazer meu trabalho com segurança”, relembrou.

“Eu ficava muito preocupada se iam me esquecer no próximo segundo, se eu ia colocar tudo que eu construí a perder. Foi assustador, em alguns momentos eu achei que não fosse mais ter carreira quando voltasse, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Justamente por não ser um marketing, por ser uma coisa tão verdadeira, deu certo”, contou ela, que continua recebendo convites e sendo chamada para campanhas.