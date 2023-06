Maju Coutinho surge com novo visual e fã diz: 'Parecendo a Glória Maria'

Apresentadora do Fantástico, Maju Coutinho pega os fãs de surpresa ao aparecer com o cabelo escovado e liso em novas fotos

A apresentadora Maju Coutinho, que comanda o Fantástico, da Globo, está com novo visual! Nesta quinta-feira, 8, ela revelou que fez escova nos fios para uma gravação especial do programa e apareceu com os cabelos lisos nas fotos.

Nas fotos, a comunicadora posou ao lado da cantora Elba Ramalho e ostentou o seu visual diferente. Tanto que os fãs reagiram à mudança no cabelo dela. Vários internautas deixaram comentários nas fotos falando sobre o cabelo e até a compararam com uma grande personalidade do jornalismo.

“Maju, nessa primeira foto, está parecendo a Glória Maria”, disse uma internauta. “Maju, você ficou linda com esse cabelo”, declarou outro. “Sempre elegante”, comentou mais um. “Lembrando a Glória Maria, parece irmã dela”, escreveu outro. “A cara da Gloria Maria”, comentou mais um.

Maju Coutinho reflete sobre a atual fase de sua carreira: 'Estou muito satisfeita'

A apresentadora Maju Coutinho falou sobre o desafio de comandar a coberturados desfiles de carnaval neste ano. “Aprendi com o povo do samba que a Sapucaí é um lugar encantado que comanda o ritmo da festa. Tudo que tiver que acontecer acontecerá do jeito que a Sapucaí quiser”, avisa Maju, em papo com a CARAS.

A relação de Maju com o Carnaval já é de longa data e se manteve intensa com a mudança da jornalista de São Paulo para o Rio. “Antes de me tornar jornalista, curtia os ensaios de algumas escolas de São Paulo na companhia de amigas e primas. Quando comecei a trabalhar como jornalista, passei a cobrir a folia paulistana. E há um ano, eis-me aqui, na Marquês de Sapucaí”, conta a jornalista, que tem a companhia de Alex Escobar (48), Milton Cunha (60) e Pretinho da Serrinha (45) na transmissão.

Para dar conta do recado, a organização se inicia muito antes da avenida, nas visitas aos barracões e nos rituais. “A preparação para a maratona carnavalesca é física, intelectual e espiritual. Cuido da saúde, principalmente da voz, com exercícios e alimentação balanceada. Pedi aos céus que os nossos caminhos estejam abertos para que possamos comunicar bem, fazendo jus ao trabalho exaustivo que cada escola teve para colocar o desfile de pé”, completa.

No fim do ano passado, Maju completou um ano à frente do Fantástico, e teve a oportunidade de entrevistar grandes ícones internacionais, como Viola Davis (57). Ela ainda assumiu mais um cargo de importância e destaque, seguindo os passos de outra grande estrela do jornalismo, Glória Maria, de quem nos despedimos no início deste mês. “Atuei como apresentadora, mas pude também explorar o meu lado repórter e entrevistadora. Eu amo entrevistar. Estou muito satisfeita. Determinadas responsabilidades são inerentes à posição de destaque que ocupo hoje. Eu as conheço e procuro cumpri-las sempre, mas respeitando meus limites, meu tempo, o cuidado comigo e com quem eu amo”, pondera.