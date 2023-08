Maisa Silva arrasa ao apostar em vestido justo: "Perfeita"

A atriz e apresentadora Maisa Silva chamou a atenção dos seguidores ao curtir a noite com look rosa

A atriz e apresentadora Maisa Silva chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 18, ao postar uma sequência de cliques toda produzida.

Para curtir a noite ao lado dos amigos, a famosa optou por um vestido de alça justo e curto, da cor rosa, além de uma sandália de salto. Ela também caprichou na maquiagem e deixou o cabelo preso com um coque.

Ao postar as fotos no feed do Instagram, Maisa escreveu na legenda um trecho da música Invencíveis, do Clube das Winx. "Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas... De ontem pro #Nattan25", disse ela, que está na série De Volta Aos Quinze, da Netflix.

Os seguidores rasgaram elogios para a produção da apresentadora. "Linda", disse uma internauta. "A fada mais linda", escreveu outra. "Amei o lookinho", confessou uma fã. "Perfeita demais", falou mais uma. "Uma diva", comentou uma admiradora.

Na última segunda-feira, 11, Maisa celebrou o Dia da TV recordando alguns momentos marcantes que viveu nas telinhas. No Instagram, ela fotos e vídeos de momentos icônicos da sua carreira, incluindo quando estreou na televisão, com apenas três anos, no Programa Raul Gil, do SBT, e quando disse que Silvio Santos usava peruca.

Confira a publicação:

Silvia Abravanel revela bronca que levou de Maisa nos bastidores

A apresentadora Silvia Abravanel fez uma revelação inesperada sobre a época em que dirigia a então criança Maisa no Bom Dia & Cia, programa que ela apresentou no SBT. Na conversa, ela contou que o primeiro contato entre as duas foi bombástico.

É que a filha de Silvio Santos chegou para dirigir a atração quando foi surpreendida por uma bronca da menina. A revelação foi feita pela própria em uma entrevista ao podcast Flow. "Recebi a maior bronca da vida no primeiro dia de gravação. Ela falou: 'Escuta aqui: eu sou a apresentadora e você é a diretora. Você tinha que chegar primeiro que eu'", recorda.