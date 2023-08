Silvia Abravanel revela bronca que levou de Maisa nos bastidores: "Escuta aqui"

Silvia Abravanel revela bronca que levou de Maisa; na época, ela ainda era criança

A apresentadora Silvia Abravanel fez um revelação inesperada sobre a época em que dirigia a então criança Maisa no Bom Dia & Cia, programa que ela apresentou no SBT. Na conversa, ela contou que o primeiro contato entre as duas foi bombástico.

É que a filha de Silvio Santos chegou para dirigir a atração quando foi surpreendida por uma bronca da menina. A revelação foi feita pela própria em uma entrevista ao podcast Flow.

"Recebi a maior bronca da vida no primeiro dia de gravação. Ela falou: 'Escuta aqui: eu sou a apresentadora e você é a diretora. Você tinha que chegar primeiro que eu'", recorda.

Silvia Abravanel conta que ficou em choque. "Fiquei sem reação. Falei: 'desculpa, Maisa'. Na verdade, eu já estava na emissora. Tinha chegado bem antes e estava na sala (de produção), mas ainda não tinha descido para o estúdio. Naquele dia, todo mundo ficou me olhando. 'Levando bronca de uma criaturinha'", disse ela se divertindo com a história.

Maisa ficou no SBT por 13 anos e deixou a emissora em maio do ano passado após comandar o talk show Programa da Maisa, sua primeira atração voltada para adolescentes. Hoje, ela faz trabalhos para plataformas de streaming.

Adotada, Silvia Abravanel conta que não quis mais procurar os pais biológicos

A apresentadora Silvia Abravanel (51) foi adotada por Silvio Santos (92) quando ainda era uma criança. Durante o seu crescimento, ela tentou buscar por seus pais biológicos, mas desistiu de sua pesquisa. Em entrevista no programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão (59), ela contou o motivo para ter parado a sua busca.

“Teve uma época que veio uma certidão na minha mão e eu fui atrás. Eu sempre tive mais curiosidade de conhecer minha mãe [biológica] do que meu pai. Por aquela coisa do: 'com quem eu me pareço?'”, disse ela, que ainda contou que não tem mágoas por ter sido entregue para a adoção. “Eles me deram a vida. Eu não julgo a minha mãe, eu não sei porque ela não pôde ficar comigo. Mas ela me deu o dom da vida. Ela tinha dois caminhos: me ter ou me tirar”, contou.

Então, ela contou que desistiu da busca ao ver que seu pai ficou chateado com o interesse dela pela outra família. “Eu fui atrás, mas aconteceu uma situação meio estranha comigo e com o meu pai e morreu o assunto. Ele que me registrou, a mãe Cidinha [primeira mulher de Silvio Santos] que me registrou e baile que segue”, afirmou.