Maisa publica selfies em alto mar e encanta internautas com a beleza

Maisa relembrou cliques no Arcipelago di La Maddalena, na Itália e encantou seguidores

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 09h41

A apresentadora Maisa Silva (20) curtiu uma viagem para itália ao lado das amigas, e relembrou mais cliques dos passeios especiais.

Em seu perfil no Instagram, Maisa compartilhou selfies belíssimas no Arcipelago di La Maddalena, na Itália, e claro, deixou os internautas encantados com a beleza. Na legenda do post, Maisa escreveu: "Sol e Sal".

Fãs e amigos usaram o espaço para enaltecer a beleza de Maisa: "Linda", comentou Thelminha, seguida por Gi Lancellotti: "Linda e Linda", escreveu.

Viagem especial!

Após a viagem especial para a Itália, Maisa desembarcou em Londres, Inglaterra para curtir os dias nublados da cidade.

Através das redes socais, a nova apresentadora do Vídeo Show (TV Globo), mostrou a primeira noite na cidade da Rainha Elizabeth II (96) e também registros dos seus primeiros passeios na capital britânica.

Veja os cliques de Maisa na Itália: