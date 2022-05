Maisa Silva aposta em roupas transparentes para passeio na Itália: ''A maior''

Maisa Silva celebra 43 milhões nas redes sociais e abre álbum de fotos de passeio paradisíaco pela Itália

Redação Publicado em 24/05/2022, às 13h32

Maisa Silva (20) está vivendo as férias dos sonhos! A apresentadora, que está celebrando os seus 20 anos com uma viagem pela Itália, publicou novos inéditos cliques nesta terça-feira, 24.

Para celebrar os seus 43 milhões de seguidores, ela compartilhou alguns registros de um passeio de barco com as amigas pela Ilha de Capri e chamou a atenção dos fãs com todo o seu estilo.

"A vida doce e 43 milhões de primos, muito obrigada! Amo vocês", declarou.

A atriz apostou em uma combinação transparente para curtir o dia e impressionou ao arrematar o visual fashionista com um óculos de sol transparente.

Nos comentários, é claro, famosos e anônimos exaltaram a beleza da brasileira: "Ela sabe que venceu", brincou uma fã. "Avisa que é a maior do Brasil", continuou. "A mais linda de todas", disse um terceiro.

