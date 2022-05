Maisa Silva desembarca em Londres e surpreende com novo estilo: ''Apaixonada''

Depois da Itália, Maisa Silva desembarca em Londres e surpreende ao apostar em look all black punk

Redação Publicado em 31/05/2022, às 11h03

Após uma viagem calorosa pela Itália para celebrar o seu aniversário de 20 anos, Maisa Silva (20) desembarcou em Londres, na Inglaterra, para curtir dias nublados, na última segunda-feira, 30.

Através das redes socais, a nova apresentadora do Vídeo Show (TV Globo), mostrou a primeira noite na cidade da Rainha Elizabeth II (96) e também registros dos seus primeiros passeios na capital britânica.

Repleta de estilo, a estrela brasileira apostou em um look all black, composto por shorts, camiseta, blazer, botas e meia-calça. "Acabei de aterrar na cidade de Londres", legendou ela.

De madeixas soltas e com um estilo focado no punk-rock, a atriz conquistou o público com as combinações: "Quero esse look todo", disparou uma seguidora. "Maravilhosa", continuou. "Estou apaixonada por essa roupa", disse uma terceira.

Maisa Silva passeia por Londres e surpreende ao apostar em look all black punk: