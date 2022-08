Mais jovem, Zilu Camargo surge de vestidinho decotado em fotos do passado

Zilu Camargo deu show de beleza e elegância ao aparecer deslumbrante em cliques de anos atrás

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 10h53

Nesta quinta-feira, 25, Zilu Camargo (64) aproveitou o clima de tbt na rede social e mostrou uma série de fotos de anos atrás em um vídeo. Toda elegante, a famosa protagonizou os registros.

Usando um vestidinho delicado, de modelo curto e com decote, Zilu Camargo esbanjou beleza e uma silhueta impecável. De óculos escuros, ela apareceu deslumbrante no jardim de uma mansão.

"É a vida... é bonita, e é bonita! Viver... e não ter a vergonha de ser feliz! Bom dia, meus amores!

Bora ser feliz agora! #TBT com as fotos da norinha @amabylle_eiroa", refletiu ela com os registros feitas pela namorada do filho, Igor Camargo.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a empresária de elogios. "Linda demais", admiraram os fãs. "Que vestido lindo", aprovaram outros a roupa.

É bom lembrar que Zilu Camargo está sem ver o filho desde o início da pandemia por estar morando nos EUA. Nos últimos dias, ela pode rever a filha, Camilla Camargo (36), e os netos.

Após mais de dois anos, Zilu Camargo reencontra a filha e conhece a neta pessoalmente

Na última terça-feira, 16, Zilu Camargo pode matar a saudade de uma das filhas, a atriz Camilla Camargo e de seus netos.

O encontro no aeroporto fora do Brasil foi cheio de emoção. Em sua rede social, a empresária compartilhou um vídeo do momento em que reencontrou a herdeira, reviu o neto, Joaquim, de dois anos, e viu a caçulinha, Julia, de um ano, pela primeira vez.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a Camilla Camargo falou sobre enfrentar a maternidade pela segunda vez sem a ajuda mãe pessoalmente, como tinha acontecido em sua primeira gestação.

"Sinto falta da minha mãe o tempo todo, não só nesses momentos. A enorme saudade é simplesmente por não tê-la por perto presencialmente, por mais que a gente fale sempre por telefone e vídeo!", contou na ocasião.

