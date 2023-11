Magérrima, Virginia Fonseca choca ao exibir barriga musculosa

Virginia Fonseca chama atenção com sua nova silhueta e viraliza ao dividir cliques em que aparece com a barriga extremamente musculosa

A influenciadora digital Virginia Fonseca causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais na última segunda-feira, 27, ao exibir sua forma física impressionante. Pegando pesado na rotina de treinos, a esposa do cantor Zé Felipe chamou a atenção dos seus mais de 44 milhões de seguidores para sua barriga trincada em um novo clique.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, Virginia surgiu de top preto e uma calça legging no espelho da academia enquanto ostentava sua barriga musculosa e super seca após um treino. A loira inclusive chegou a descer um pouco a peça inferior para exibir detalhes do quadril marcado, incluindo uma tatuagem nada discreta na região.

🚨FAMOSOS: Virgínia Fonseca mostro o corpo após mais um dia intenso de treino. pic.twitter.com/UtS04gWVIv — Coxixos no Insta (@coxixonoinsta) November 27, 2023

O clique publicado pela loira logo viralizou e gerou repercussão principalmente no X, o antigo Twitter. Os seguidores da influenciadora opinaram sobre seu novo shape extremamente musculoso: “Pedir uma barriga igual a da Virgínia é pedir muito?”, uma admiradora exaltou. “Deus, por favor me dê um tanquinho igual ao da Virgínia”, desejou mais uma.

Alguns outros internautas também lembraram que além da rotina de exercício físico e foco em uma alimentação regrada, Virginia também passou por procedimentos estéticos para definir o abdômen antes do nascimento das duas filhas, Maria Flor, de um ano, e Maria Alice, que tem dois: “Barriga de academia não, né? De plástica”, criticou uma seguidora.

Vale lembrar que a influenciadora passou pela cirurgia para deixar a barriga trincada em 2020. No ano seguinte, ela contou que achou que iria perder a barriguinha negativa por conta da gravidez da primeira herdeira, mas acabou se surpreendendo com ao recuperar o resultado no pós-parto: “Com treino e alimentação ok está voltando tudo. Foco", contou.

Virginia é a nova contratada do SBT:

A influenciadora digital Virginia Fonseca está com novidade em sua vida profissional. A loira acaba de assinar contrato com o SBT para se tornar apresentadora de TV e vai integrar a grade de programação da emissora em 2024. A informação foi confirmada por ela para o colunista Leo Dias, que ainda divulgou uma declaração dela sobre sua nova fase

Ainda conforme divulgado pelo colunista, a esposa do cantor Zé Felipe e nora do sertanejo Leonardo deverá ter um programa de variedades nos sábados à noite devido ao seu sucesso na web. Apesar de a notícia ter se tornado assunto na web, ela não é a única influenciadora a ter ido parar na TV. Confira a seguir outros cinco que seguiram o caminho.