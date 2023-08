Por que Virginia continuou com corpão após gravidez? Entenda o segredo

Virginia Fonseca realizou cirurgia da lipo em 2020 antes da gravidez de suas duas filhas com Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca (24) não nega que adora realizar procedimentos estéticos. No ano de 2020, por exemplo, a gata causou o maior burburinho ao realizar a lipo HD, cirurgia para deixar a barriga trincada. O resultado deixou muita gente surpresa, até mesmo depois da gravidez.

Em 2021, durante o pós parto de sua primeira filha, Virginia confessou aos fãs que imaginava que iria perder a barriguinha negativa por conta da gravidez, mas acabou se surpreendendo.

"Pensei que eu ia perder minha lipo por ter engravidado 10 dias depois de fazer (risos), e por ter ganhado 23 kg na gestação. Mas com treino e alimentação ok está voltando tudo. Foco", contou.

Na época, a famosa chegou a confessar que não estava preocupada em manter o corpão durante a gravidez e decidiu viver o período livremente, sem regras. "Do jeito que estou comendo, acho que vou aumentar uns 20 kg. Estou despreocupada com isso porque depois vem outro e outro. A última coisa que quero pensar é nessa lipo. Depois do terceiro [filho], aí eu penso nisso", disse.

MAS, AFINAL, COMO VIRGINIA CONSEGUIU MANTER BARRIGA SARADA?

Conforme o Dr Anderson Rodrigues, médico responsável por realizar a lipoaspiração de Virginia na clínica JK Estética Avançada, o ótimo resultado obtido pela influencer acontece devido ao estilo de vida que ela levava antes da rotina materna.

Segundo o profissional, a esposa de Zé Felipe "já tinha um estilo de vida saudável, praticava atividades físicas e tinha uma alimentação bem regrada". Além disso, outro detalhe que segue à favor da loira, é justamente seu interesse na manutenção.

Para isso, ela precisou fazer um procedimento de bioestimuladores de colágeno, que ajuda a se recuperar de maneira mais acelerada no pós parto. Ele conta que "os equipamentos e tecnologias utilizadas no intra operatório aumentaram a retração da sua pele que, por fim, evitou a flacidez pós gestação. Isso, com certeza, auxiliou para que a pele dela voltasse mais rápido e com mais colágeno".