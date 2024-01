Magérrima, Patricia Poeta capricha nas poses ao usar look mínimo

De férias em Fernando de Noronha, Patricia Poeta aproveita dia ensolarado para renovar o bronzeado e ostenta sua beleza impecável

A apresentadora Patricia Poeta aproveitou o final de semana de sol em Fernando de Noronha para renovar o bronzeado. Neste domingo, 7, a musa abriu o seu álbum de fotos nas redes sociais para exibir sua beleza impecável enquanto relaxava ao lado de uma piscina com vista deslumbrante para o local paradisíaco.

Nas fotos, a estrela surgiu apenas de biquíni estiloso na cor marrom e deixou à mostra sua barriga reta e as pernas torneadas. “Alma solar, corpo feliz…”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza deslumbrante da comunicadora. “Simplesmente linda”, afirmou um seguidor. “Um mulherão de encher os olhos”, declarou outro. “A mulher mais bonita do Brasil, talvez do mundo”, escreveu mais um.

Patricia Poeta fica em choque com previsão do tarô

A apresentadora Patrícia Poeta teve uma reação inesperada ao vivo no programa Encontro, da Globo, ao receber uma previsão para o seu futuro. Ela conversou com a taróloga Glória Britho na atração e ela fez uma previsão para o amor na vida da comunicadora para o ano de 2024.

Bem na hora de receber a previsão, Poeta deu um gole em uma caneca de água e quase engasgou com o susto que levou da previsão. A taróloga contou que a carta do Julgamento representa o amor na vida da apresentadora em 2024 e isso representa que um amor do passado por voltar.

"O Julgamento fala de um retorno do amor em sua vida. Flashback. Volta agora em um momento bem melhor, de maturidade, de preparo para todo mundo”, afirmou ela. Poeta deu risada, mas não entrou em detalhes sobre quem pode voltar. “Flashback, jura?! Vou pensar nas possibilidades. Depois, a gente conversa melhor. Flashback…”, declarou.

Além disso, a taróloga fez uma previsão para o Trabalho em 2024 para Poeta. “O trabalho traz a carta do Eremita. É preciso ter um pouco mais de atenção para manter o seu contato, a sua interação, com as pessoas. O eremita fala muito de reserva, de estar virada para dentro. De outro lado, o próprio eremita representa o final de um ciclo na numerologia. Então eu quero crer que vai ser o final de um ciclo na vida profissional e o início de um outro ciclo de imperatriz. De toda maneira, você vai estar bem profissionalmente. E tem um lance também de grana”, afirmou.