Magérrima, Mirella Santos exibe boa forma impecável antes de renovar o bronzeado

Mirella Santos ostenta seu look mínimo para renovar o bronzeado: ‘Está quase 40º graus’

A influenciadora digital Mirella Santos elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 22, ao aparecer apenas de biquíni. A beldade surgiu com o look mínimo na sala de casa antes de sair para renovar o bronzeado ao ar livre.

Nas imagens, ela caprichou na pose ao ostentar sua beleza impecável, com direito a barriga trincada e pernas torneadas. “Tudo bem que ainda não chegou o verão, mas está quase 40º graus. Bom final de semana galera”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da loira. “Topíssima”, declarou um seguidor. “Barriga dos sonhos”, afirmou mais um. “Lacre total!”, declarou outro.

Vale lembrar que Mirella Santos completou 40 anos de vida em maio de 2023 e comemorou com uma festa com seus amigos em sua mansão. "Eu não ia fazer nada de aniversário, mas decidi em cima da hora fazer reuniãozinha aqui em casa para poucos e bons amigos. Não estava com cabeça", contou Mirella.

Mirella Santos e Ceará listam prejuízo após assalto em casa e mostram imagens da invasão

A influenciadora digital Mirella Santos, surpreendeu os fãs ao falar sobre o prejuízo que teve após ter sua mansão furtada. Aos prantos, ela listou os itens roubados e ainda mostrou imagens do momento da invasão.

"Tive a pior Sexta-feira Santa da minha vida. Fomos para um hotel fazenda, arrombaram a minha casa em São Paulo, roubaram todos os nossos pertences, coisas que trabalhamos muito [para conqusitar]. Sei como é difícil, nada foi fácil para a gente", começa Mirella Santos.

"Nunca passamos por cima de ninguém, nunca roubei nada de ninguém. Minha casa tem vigilância, eu pago o vigia da rua, e ninguém vê. Eu acredito muito na lei divina, que Deus não vai deixar impune, não é a primeira vez que me fazem isso. Me roubaram, joias, bolsas, relógios... me levaram tudo", completa ela, pedindo ajuda aos seguidores para compartilhar os vídeos sobre o acontecido.