Magérrima, Flávia Alessandra surge de biquíni fininho em dia na praia

Flávia Alessandra exibe o bumbum e a cinturinha fina ao renovar o bronzeado em uma praia deserta

A atriz Flávia Alessandra (48) esbanjou sensualidade e beleza ao compartilhar um novo álbum de fotos de um passeio ao ar livre. Desta vez, a musa apareceu só de biquíni preto estilo fio-dental enquanto renovava o bronzeado em uma praia paradisíaca .

A beldade deixou à mostra as curvas deslumbrantes do seu corpo sarado ao caprichar nas poses na hora das fotos. Nos cliques, ela posou de vários ângulos para destacar sua boa forma. Na legenda, ela brincou: “Uma sequência de fotos para dar início a época do ano que eu mais amo: verão (com chuva. Sol, cadê você?)”.

Nos comentários, Flávia Alessandra foi muito elogiada pelos fãs. “Gata”, disse um admirador. “Olha ela, maravilhosa”, escreveu outro. “Você é tão linda”, afirmou mais um.

Flávia Alessandra relembra como conheceu o marido

Em participação no PodDelas, Flávia Alessandra relembrou quando conheceu o marido, o apresentador Otaviano Costa. Ela contou que eles fizeram um evento juntos em um navio e a sintonia foi imediata. "A gente teve que ficar convivendo, porque a gente era o elemento surpresa no evento e era só no penúltimo dia a premiação, então a gente ficava escondido lado a lado, fazendo tudo na contramão dos brasileiros que estavam a bordo, ai a gente conviveu esses dez dias, foi humor a primeira vista, a gente adorava ficar conversando até tarde", contou que se apaixonaram por se divertirem tanto juntos.

Flávia inclusive relembrou um momento da viagem. "Acho que ele se apaixonou na primeira parada quando me viu voltando com vinho, salame e queijo pro navio e um canivete, ganhei ele pela boca...", brincou.

Inclusive, ela contou que, na época, estava namorando com outra pessoa e fazendo planos de se casar, mas desistiu de tudo para ficar com Otaviano. "Foi muito louco porque eu não ia pra esse evento e isso me fez mudar porque eu tinha outros planos de vida. Eu tava com uma outra pessoa, eu tinha planos de casar e tudo mais, eu falei: 'cara eu não sei o que será da minha vida, mas eu não vou me casar mais com a pessoa que eu ia me casar eu'", relembrou.