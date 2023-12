Mãe de três, Gabi Brandt causa ao mostrar corpo na piscina

Influenciadora Gabi Brandt causa ao exibir corpo sequinho na piscina ao lado dos filhos; a famosa dividiu opiniões com atitude

A influenciadora Gabi Brandt chamou a atenção nesta segunda-feira, 04, ao postar foto com seus três filhos, Davi, de 4 anos, Henri, de 2, e Beni, de 6 meses, na piscina. De biquíni, ela mostrou como está seu corpo após as gestações e chocou.

Vestindo uma roupa de banho marrom e fazendo poses, a ex-participante do De Férias com o Ex, da MTV, ostentou suas curvas bem sequinhas. Com a barriga reta à mostra, ela dividiu opiniões sobre exibir uma forma escultural na rede social.

"Me mostra uma foto da mãe de vocês ai", brincou ela ao surgir com os três herdeiros, do relacionamento com o cantor Saulo Pôncio. Nos comentários, a musa recebeu elogios e até questionamentos. "O Instagram e sua vida perfeita… to aqui imaginando as mães da vida real vendo essa foto e se questionando…", opinaram. "Que genética, meu deus", exclamaram outros.

Recentemente, pós impressionar ao surgir na praia, Gabi Brandt revelou o que fez para recuperar seu corpo depois da útima gestação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Brandt (@gabibrandt)

Gabi Brandt e Saulo Pôncio estão juntos?

Gabi e Saulo oficializaram a união em um casamento chiquérrimo em 2018. Ao longo do matrimônio, eles tiveram dois filhos juntos. Em janeiro de 2022, eles revelaram que decidiram colocar um ponto final na relação. Entretanto, o relacionamento ganhou um novo capítulo neste ano com a chegada de mais um herdeiro em maio deste ano.

Apesar do nascimento do pequeno Beni, Gabi nega que tenha se reconciliado com o artista, que ganhou notoriedade nacional em uma dupla com o cantor Luan no grupo Um44K: “É mentira, a gente só se fala por vídeo para ele ver as crianças”, a influenciadora respondeu aos comentários sobre reatar seu casamento.