Após flagra na praia, Gabi Brandt revela o que fez no corpo: 'Parei de tomar'

Gabi Brandt revela se fez plásticas após três gestaões; influenciadora deu o que falar ao ser flagrada na praia

A influenciadora Gabi Brandt deu o que falar nesta segunda-feira, 31, ao ser flagrada em uma praia no Rio de Janeiro. Mãe de três meninos, Davi, de 3 anos, Henri, de 2, e Beni, de quase 3 meses, a famosa chamou a atenção ao surgir com a barriga reta no local.

Usando um biquíni laranja, a ex-participante do De Férias com o Ex, da MTV, exibiu suas curvas torneadas e os registros do flagra repercutiram na internet. Vários internautas ficaram perplexos com a recuperação rápida do corpo da influencer.

Em seus stories, Gabi Brandt foi questionada sobre ter feito algo e como emagreceu. Sincera, ela comentou que apenas fez uma massagem após o nascimento de Beni e que desde o primeiro filho não realizou nenhuma cirurgia plástica.

"A única dica que eu tenho é: não tenha pressa e não se compare. Eu tenho uma genética de muito, muito, muito magrinha... acho que a época que estava com mais peso foi por conta de anticoncepcional, falei inclusive sobre isso na rede vizinha... parei de tomar anticoncepcional antes de engravidar do Davi e depois não voltei mais... desde então sempre presei entre 50 e 53 kg no máximo!", contou sobre sua genética.

"Hoje em dia estou com 58, não fiz nada específico, fiz uma sessão de drenagem na semana que o Beni nasceu para desinchar e só! Cada corpo é um corpo, é um processo... é normal nosso corpo mudar bastante depois da gravidez e tem gente que volta mais rápido e outras demora mais! Seja gentil com você mesma e não se cobre!", aconselhou.

Conhecida pela beleza, ela impressionou com suas curvas sequinhas e com o corpão em forma. Recentemente, a influenciadorase pronunciou publicamente para negar que tenha reatado o casamento com o cantor Saulo Pôncio. Após uma série de boatos, ela enviou um recado bem direto. "É mentira, a gente só se fala por vídeo para ele ver as crianças", escreveu.

Gabi Brandt e Saulo Poncio são pais de três meninos: o caçulinha Beni, que nasceu em maio, Davi, de apenas 3 anos de idade, e Henri, de 2 anos, que encantam a internet com os vídeos compartilhados pelos papais. Os dois não estão mais juntos atualmente, separados desde o início de 2022.

