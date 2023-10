Após deixar a UTI, Saulo Poncio fala do seu estado de saúde

Saulo Poncio falou que 'foram dias bem difíceis' e negou problema com anabolizante

Saulo Poncio apareceu em seu instagram nesta sexta-feira, 06, após ser internado em UTI com embolia gasosa arterial cardíaca para tranquilizar seus seguidores. Ele deu entrada no hospital com sintomas que poderiam ser um infarto, mas ele foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca e segue em observação médica.

"Passando aqui pra atualizar sobre meu caso! Foram dias bem difíceis, mas graças a Deus já recebi alta da UTI, e a recomendação foi repouso em casa mesmo! Vou continuar fazendo alguns exames de rotina para garantir que não volte a aparecer nenhuma alteração", declarou nos stories do Instagram.

O influenciador também negou que a causa da minha condição foi "uma complicação causada por falha na aplicação de uma injeção de anabolizante". "Não é verdade", enfatizou. "Essa informação não faz sentido e um pouco de conhecimento básico ou até mesmo uma simples pesquisa no Google já desmentiria essa notícia por si só. Inclusive, tenho alguns amigos médicos que me mandaram mensagem falando sobre o absurdo que leram, porque quem entende do assunto sabe que isso seria impossível".

"O que se desconfia é que o motivo das bolhas de ar foi uma má realização da coleta de exame de sangue de rotina, que foi feito alguns dias antes da internação. Foi um procedimento intravenoso provavelmente mal realizado, mas mesmo assim não tem como afirmar ao certo", explicou.

O pai de Davi, Henri e Beni acrescentou que a única certeza que os médicos têm é que "nenhum tipo de injeção intramuscular (mesmo que mal aplicada) poderia causar o dano que causou pela quantidade de ‘bolhas’ que apareceram na tomografia". Por fim, ele agradeceu todo o cuidado da equipe de médicos e enfermeiros que o acompanharam e também sua família, que, segundo Saulo, cuidou dele nesses últimos dias.

Entenda o que é embolia gasosa

De acordo com o cardiologista Heron Rached, a condição de Saulo Poncio consiste na presença de bolhas de gás no sistema circulatório. As bolhas podem aparecer por vários motivos, entre eles, lesões, procedimentos médicos invasivos, mergulho e até mesmo cirurgias.

"A embolia gasosa arterial cardíaca é uma condição rara, mas grave, na qual bolhas de gás, frequentemente de ar, entram na corrente sanguínea e bloqueiam o fluxo sanguíneo em uma artéria. Quando isso ocorre no coração, pode resultar em uma série de complicações sérias".