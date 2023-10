Entenda o que é embolia gasosa: Condição que levou Saulo Poncio à UTI pode ser fatal

O cantor Saulo Poncio está internado na UTI desde a noite da última terça-feira, 3

O cantor Saulo Poncio (27) está internado na UTI desde a noite da última terça-feira, 3. Ele foi ao hospital após sentir fortes dores no tórax, e ao passar por uma avaliação, o artista recebeu o diagnóstico de embolia gasosa arterial cardíaco. Entenda a condição que pode ser fatal.

De acordo com o cardiologista Heron Rached, a condição de Saulo Poncio consiste na presença de bolhas de gás no sistema circulatório. As bolhas podem aparecer por vários motivos, entre eles, lesões, procedimentos médicos invasivos, mergulho e até mesmo cirurgias.

"A embolia gasosa arterial cardíaca é uma condição rara, mas grave, na qual bolhas de gás, frequentemente de ar, entram na corrente sanguínea e bloqueiam o fluxo sanguíneo em uma artéria. Quando isso ocorre no coração, pode resultar em uma série de complicações sérias."

Rached acrescenta que, por se tratar de um evento intensivo a internação é obrigatoriamente feita na UTI, assim como aconteceu com Saulo. O tratamento é feito com uso de oxigênios, "pois não existe outra forma", completou o cardiologista.

QUAIS OS RISCOS?

O especialista explica que os riscos da embolia gasosa arterial cardíaca são significativos. "Se uma bolha de gás bloquear uma artéria vital que irriga o coração [coronária] ou o cérebro, pode resultar em um infarto do miocárdio [ataque cardíaco] ou AVC respectivamente. Dependendo da extensão do bloqueio e da rapidez com que o tratamento é iniciado, a embolia gasosa pode levar à morte."

COMO FUNCIONA O TRATAMENTO?

Rached diz que o tratamento geralemente visa remover ou reduzir as bolhas de gás no sistema circulatório, para restaurar o fluxo sanguíneo. Para isso, podem ser necessárias oxigenação hiperbárica, medidas de suporte —como uso de medicamentos para estabilizar a pressão arterial, e em casos mais graves, cirurgias para remover as bolhas ou corrigir danos nos vasos sanguíneos.

"É fundamental que um paciente com suspeita de embolia gasosa arterial cardíaca seja tratado rapidamente para minimizar os riscos. O prognóstico dependerá da extensão do dano e da eficácia do tratamento."

O QUE PODE CAUSAR?

De acordo com o especialista, as causas podem variar e incluir procedimentos médicos invasivos, como ateterismo cardíaco e cirurgias cardíacas; lesões que envolvam ferimentos nos vasos sanguíneos e possam permitir a entrada de ar na corrente sanguínea; mergulhos profundos e ascensões rápidas e até mesmo outras causas como "injeção acidental de ar durante procedimentos médicos, como injeção intravenosa".