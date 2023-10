Saulo Poncio é internado na UTI e o diagnóstico vem à tona

Equipe de Saulo Poncio revela que o cantor foi hospitalizado após desconfiar de um infarto, mas o diagnóstico foi outro

O cantor Saulo Poncio foi internado na noite de terça-feira, 3, após passar mal. De acordo com a equipe do artista, ele encontra-se na UTI e não pode receber visitas.

Ele deu entrada no hospital com sintomas que poderiam ser um infarto, mas ele foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca e segue em observação médica. Tanto que ele cancelou seus compromissos para cuidar da saúde.

“Na noite de terça-feira, Saulo deu entrada na emergência após sentir fortes dores no tórax. Após avaliação, os médicos desconfiaram de um possível infarto por conta da similaridade dos sintomas. Realizados todos os exames, Saulo foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaco. E, no momento, encontra-se na UTI. Qualquer visita está proibida, e os compromissos agendas estão cancelados. Em breve traremos atualizações”, informaram.

Roque, do SBT, também está internado

Assistente de palco do SBT, Roque está internado em um hospital após sofrer um desmaio em casa. Nesta terça-feira, 3, a família dele compartilhou um vídeo dele no hospital e contou que os médicos estão realizando exames para saber o que aconteceu com ele.

Por enquanto, os médicos já descartaram as hipóteses de trombose e de problema no coração, mas ainda não fecharam um diagnóstico.

"A vida sempre nos dando sustos. A na minha idade o susto vem em dose dupla. Essa semana desmaiei em casa, aparentemente, sem causa alguma e fui levado ao hospital, onde me encontro, sendo cuidado e fazendo todos os exames possíveis para sabermos se tem algo errado. Desde já agradeço por toda preocupação e orações. Até o momento, só sabemos o que não é: Não é trombose e Não é coração. Continuamos na investigação e qualquer notícia vou trazer aqui pra vocês. Abraços do Roque", escreveram na legenda.