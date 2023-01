Luisa Sonza surge de franja e recebe elogios dos fãs

Luisa Sonza agita as redes sociais ao exibir o seu cabelo com franja

A cantora Luisa Sonza (24) agitou as redes sociais nesta terça-feira, 10, ao mostrar uma foto do seu visual atual. A estrela surgiu com uma franja ao ostentar o seu cabelo loiríssimo em uma selfie no Twitter.

Nos comentários, os fãs aprovaram a mudança no cabelo dela. “Fica linda de qualquer jeito”, disse um seguidor. “Combina com sua personalidade”, afirmou outro. “Ficou linda demais”, declarou mais um.

Recentemente, Luisa Sonza contou que sofreu um corte químico em seu cabelo. "Cortei o resto do meu cabelo, agora tenho um novo corte, queria deixar para o ano que vem, mas não deu tempo meu cabelo acabou antes do previsto", comentou ela sobre a "partida" de suas madeixas. Já com o novo visual, a famosa se gravou e mostrou como ficou, mas ainda usando aplique. "Nem deu diferença, eu repiquei ele inteiro, agora eu assumi, assumam seus cortes químicos, eu to com aplique óbvio, porque não existe cabelo", brincou ela com a situação.

Há pouco tempo, a cantora Luisa Sonza foi fotografada só de biquíni colorido enquanto renovava o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro. Nas fotos, a beldade esbanjou simpatia ao ser vista circulando pela areia. Para o passeio, Luisa apostou em um biquíni em tons de verde e azul na parte de cima, e branco na parte de baixo. Ela também surgiu com os fios presos e óculos escuros.