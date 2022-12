Luísa Sonza tem 'corte químico' e exibe resto de fios: ''Não existe cabelo''

Após agredir os fios, Luísa Sonza passou por 'corte químico' e mostrou o que restou de seu cabelo com aplique

A cantora Luísa Sonza (24) adiantou a mudança de seu visual antes do ano acabar. Nesta sexta-feira, 30, a famosa compartilhou em sua rede social um vídeo cortando os fios e comentou que não conseguiu esperar chegar 2023 para fazer a transformação.

Após fazer muitas colorações e intervenções nas madeixas, a artista passou por um "corte químico" - quebra capilar depois de procedimentos agressivos - e teve que ajeitar o que sobrou com a ajuda de uma tesoura.

"Cortei o resto do meu cabelo, agora tenho um novo corte, queria deixar para o ano que vem, mas não deu tempo meu cabelo acabou antes do previsto", comentou ela sobre a "partida" de suas madeixas.

Já com o novo visual, a famosa se gravou e mostrou como ficou, mas ainda usando aplique. "Nem deu diferença, eu repiquei ele inteiro, agora eu assumi, assumam seus cortes químicos, eu to com aplique óbvio, porque não existe cabelo", brincou ela com a situação.

Veja o novo cabelo de Luísa Sonza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

