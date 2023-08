Lucy Alves exibe corpo escultural ao curtir as férias na Itália: "Beleza surreal"

A atriz Lucy Alves, a Brisa de 'Travessia', está curtindo as férias na Itália ao lado de sua irmã, Larissa Alves

A atriz Lucy Alves, que interpretou a personagem Brisa na novela Travessia, da TV Globo, está curtindo as férias na Costa Amalfitana, na Itália, ao lado da irmã, Laryssa Alves, e decidiu compartilhar alguns cliques com seus seguidores.

Neste domingo, 6, a atriz e cantora, que está com 37 anos, publicou no feed do Instagram algumas fotos esbanjando beleza em meio ao cenário paradisíaco. Em um dos registros, ela exibe o corpo escultural enquanto aproveita o dia na praia com a irmã. Depois, as duas surgiram brindando em um restaurante. "Verão das gatas. Dia 2", escreveu a famosa na legenda.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários da publicação. "Merece!!! Linda, maravilhosa e talentosa", escreveu a cantora Gabi Melim. "Maravilhosas", disse uma seguidora. "Aí quebrou a Internet. Diva! Adoro!! A sereia brasileira tá on! Lindas", comentou outra. "A beleza da família Alves é surreal. Lindas! Meu amor, aproveite muito", falou uma fã.

Recentemente, Lucy arrancou suspiros ao ostentar um decote ousado a bordo de um conjuntinho tomara que caia. A atriz deixou seu corpo sarado em evidência, e conquistou admiradores ao exibir suas curvas ao surgir deitada em uma rede dentro do mar.

Confira as fotos:

Lucy exibe corpão durante treino pesado

A atriz Lucy Alves impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um pouco do seu treino. A artista publicou em seu perfil oficial no Instagram um vídeo em que aparece pegando pesado em um exercício. Na gravação, ela surge usando um top rosa e uma calça preta com recortes na lateral, e chamou a atenção ao ostentar seu corpão sarado.

Ao dividir o registro, Lucy falou sobre o período que tirou para cuidar do corpo e da saúde antes dos compromissos diários. "A mensagem motivacional dessa semana tá diferente hahaha Nada como iniciar o dia na endorfina antes dos compromissos!", escreveu a atriz na legenda da publicação.