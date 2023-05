Lucy Alves exibe corpo escultural em cliques de maiô cavado na praia: "Maravilhosa"

A atriz Lucy Alves chamou a atenção dos seguidores ao exibir seu corpaço em cliques de maiô na praia

Lucy Alves(37) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 23, ao compartilhar alguns cliques na praia.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz, que interpretou a personagem Brisa na novela Travessia, da Globo, exibe seu corpo escultural ao surgir usando um maiô cavado preto e óculos escuros.

Mesmo sem sol, a artista decidiu aproveitar o tempo livre na praia e brincou sobre o clima. "Tempo fechou, mas a gata não é de açúcar", afirmou ela na legenda da publicação

Os cliques de Lucy de maiô impressionou os seguidores, que encheram a postagem de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu outra. "Maravilhosa demais", falou uma fã. "Ela é uma sereia", comentou mais uma.

Confira as fotos de Lucy Alves de maiô cavado:

Lucy rebate críticas sobre Travessia

A atriz Lucy Alves se pronunciou após ver as críticas contra uma cena polêmica da novela Travessia, da Globo, quando sua personagem, Brisa, aparece dançando na chuva logo após viver vários perrengues, incluindo um assalto e a ida do filho ao hospital. A cena foi criticada nas redes sociais por não ter uma relação com a história que estava sendo contada. Agora, a artista rebateu as críticas.

Em conversa com o programa Fofocalizando, do SBT, a atriz contou que não abala com os comentários negativos e que faz as cenas que a direção pede para ela. "Sou apenas uma atriz, gente, sou contratada para fazer o que me pedem. Eu recebi [as críticas] normal. Acho que não dá pra agradar todo mundo", disse ela, e completou: "Estava junto com a direção, fizemos a cena. Achei uma cena belíssima".

