Lucy Alves ostenta corpaço durante treino pesado: "Zero defeitos"

Lucy Alves, a Brisa da novela 'Travessia', impressionou os fãs ao mostrar seu treino pesado

Nesta segunda-feira, 10, a atriz Lucy Alves (37) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um pouco do seu treino.

A artista, que está no ar na novela Travessia, da TV Globo, publicou em seu perfil oficial no Instagram um vídeo em que aparece pegando pesado em um exercício. Na gravação, ela surge usando um top rosa e uma calça preta com recortes na lateral, e chamou a atenção ao ostentar seu corpão sarado.

Ao dividir o registro, Lucy falou sobre o período que tirou para cuidar do corpo e da saúde antes dos compromissos diários. "A mensagem motivacional dessa semana tá diferente hahaha Nada como iniciar o dia na endorfina antes dos compromissos!", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Os seguidores elogiaram a artista nos comentários. "Um corpão é um corpão! Zero defeitos! Gata!!! Já entendemos: nada de furar o dia de treino!", disse um internauta. "Tava precisando dessa motivação", confessou outra. "Maravilhosa. Sempre focada", falou uma fã. "Tá forte mesmo", afirmou mais uma.

Confira o vídeo de Lucy Alves treinando:

Lucy ganha presente fofo de aniversário

O ator mirim Vicente Alvite (6), que interpreta o Tonho na novela Travessia, da Globo, comemorou o aniversário de sua colega de elenco, a atriz Lucy Alves, que faz a Brisa na trama de Gloria Perez (74). No camarim entre uma cena e outra, o menino entregou um presente fofo e cheio de significado para a amiga, que interpreta a mãe de seu personagem.

O garotinho decidiu dar um Pinguim de pelúcia para a atriz e foi ele quem escolheu o mimo. Vicente quis dar um Pinguim para a artista porque ela o apelidou de Pinguim nos bastidores da trama. Isso porque o menino faz uma dancinha entre as gravações e ela achou que ele parecia um pinguim. A partir disso, o apelido pegou!

