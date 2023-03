Na praia, Lucy Alves comemora aniversário ao lado do elenco de 'Travessia': "Só tenho a agradecer"

Lucy Alves recebeu o carinho do elenco da novela 'Travessia' ao comemorar seu aniversário de 37 anos

Dia de comemoração! Lucy Alvescompletou 37 anos de vida nesta segunda-feira, 6, e fez questão de comemorar a data especial fazendo uma reflexão.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos de momentos importantes de sua vida, inclusive de quando participou do The Voice Brasil, e falou sobre o novo ciclo.

Além disso, a artista publicou um vídeo em que aparece recebendo o carinho do elenco da novela Travessia, da Globo, já que passou o aniversário gravando cenas de sua personagem, Brisa, na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e fez um agradecimento.

"Hoje é dia de celebrar mais um ciclo que foi lindo de se viver! Passei o dia gravando e refleti muito sobre as coisas que aconteceram nesse último ano. Só tenho a agradecer pela vida e pela arte que tanto me recompensa e proporciona encontros incríveis. A sensação é de que esse é o melhor caminho que eu poderia ter escolhido! Obrigada a todos que fazem parte disso", escreveu ela na legenda da publicação.

Mais cedo, Lucy foi fotografada na praia exibindo toda sua beleza enquanto dava um mergulho no mar. A atriz surgiu usando um biquíni estampado finíssimo que deixou em evidência suas curvas, e ao sair do local, colocou uma minissaia.

Confira a publicação de Lucy Alves sobre seu aniversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucy Alves (@lucyalves)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!