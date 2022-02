Luciano Huck faz mudança no visual após fim das férias: ''Banho e tosa''

O apresentador Luciano Huck mostrou o antes e depois para a volta das gravações do Domingão

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 12h28

Luciano Huck (50) precisou dar adeus ao seu look de férias e resolveu mostrar o antes e depois para os seus seguidores.

No perfil do Instagram, o apresentador do Domingão exibiu o novo visual após dias de descanso com a família em Praga, na República Tcheca.

Na primeira imagem, o artista aparece com a barba cheia e na segunda com o rosto liso, como de costume.

"Mode ferias: OFF Mode 'de volta com gás total': ON #banho&tosa", escreveu o marido de Angélica (48) na legenda da publicação.

E esposa não aguentou a beleza do maridão e comentou: "Eita, hoje tem marido 'novo' em casa", disse ela.

CONFIRA O ANTES E DEPOIS DE LUCIANO HUCK