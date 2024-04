Juliette passa por transformação no visual e divide opiniões: "Deixa crescer"

Campeã do BBB 21, Juliette chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 23, ao mostrar o novo corte de cabelo

Juliette, campeã do Big Brother Brasil 21, decidiu passar por uma transformação radical em seu visual! Na noite desta terça-feira, 23, a cantora postou em suas redes sociais um vídeo mostrando o momento que cortou o cabelo.

Na gravação postada no feed do Instagram, a ex-sister aparece acompanhada de Washington Nunnes, o responsável pelo seu novo corte. O profissional deixou os fios um pouco mais curto e com camadas. Além disso, ele também fez uma franja. "Corte renovado", escreveu Juliette ao mostrar o resultado da transformação.

Os fãs rapidamente reagiram à mudança. "O corte ficou maravilhoso e valorizou ainda mais seu rosto", disse uma seguidora. "Tão linda", falou outra. "Ficou mais gata ainda", afirmou uma fã. "Belíssima", comentou mais uma.

Mas teve quem também não gostou do corte. "Ju, deixa teu cabelo grandão como tava no BBB, acho lindo", disse uma internauta. "Meu Deus, ela tinha um cabelo perfeito, maravilhoso. Está acabando com o cabelo lindo que ela tinha", lamentou outra. "Cadê o cabelão? Gostava muito, era lindo. Deixa crescer novamente", pediu uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Leia também:Giovanna Ewbank radicaliza o visual e surge ruivíssima pela primeira vez

Juliette desabafa em meio a busca por nova 'casa dos sonhos'

Após contar que vai precisar mudar de casa, Juliette revelou que começou a busca por um novo imóvel no Rio de Janeiro. No entanto, a cantora então está com dificuldades de encontrar um espaço e desabafou para seus seguidores.

"Hoje é segunda-feira e eu já estou sem paciência. A paciência que eu tinha guardada pra semana já acabou às 10 horas da manhã, agora tô usando extra. Segundas são muito difíceis, cheias de B.O. e agora tô atrás de resolver esse negócio da casa", começou a artista.

"Acho que já vi umas quatro casas e tenho duas coisas pra falar: a primeira é quando tirarem fotos das casas [no modo da câmera] 0.5, avisar. Porque você vê, acha que é de um tamanho, mas é de outro. A segunda coisa... Esqueci! Tô sem juízo, já vi tanta casa, tô viciada em olhar casa na internet". Confira o desabafo completo!