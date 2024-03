Juliette desabafa em meio a busca por nova ‘casa dos sonhos’

A vencedora do BBB 21 terá que sair da casa onde mora porque o proprietário pediu o imóvel de volta; Juliette falo sobre em seu stories

Após contar que vai precisar mudar de casa, Juliette revelou que começou a busca por um novo imóvel no Rio de Janeiro. No entanto, a cantora então está com dificuldades de encontrar um espaço e desabafou para seus seguidores nesta segunda-feira, 18.

"Hoje é segunda-feira e eu já estou sem paciência. A paciência que eu tinha guardada pra semana já acabou às 10 horas da manhã, agora tô usando extra. Segundas são muito difíceis, cheias de B.O. e agora tô atrás de resolver esse negócio da casa", começou a artista.

Em seguida, a vencedora do BBB 21 abriu o coração e fez um pedido. "Acho que já vi umas quatro casas e tenho duas coisas pra falar: a primeira é quando tirarem fotos das casas [no modo da câmera] 0.5, avisar. Porque você vê, acha que é de um tamanho, mas é de outro. A segunda coisa... Esqueci! Tô sem juízo, já vi tanta casa, tô viciada em olhar casa na internet".

Juliette deu mais detalhes de como está sendo a busca pelo novo imovel: "Teve uma que olhei e gostei bem, mas só. Queria ter pelo menos duas opções pra poder decidir. Teve outra que eu amei, parecia uma fazendinha, tinha gramado, era branquinha. Fiquei tão feliz. Mas alugaram... hoje. Tavam assinando o contrato, na verdade", lamentou Juliette.

"Nem pra chegar lá e não gostar, pra não ficar na consciência que eu tinha encontrado a casa dos meus sonhos. Dos meus sonhos ainda não, mas que eu tinha pensado no momento", acrescentou.

Juliette desabafa sobre desocupar mansão

Ela contou que precisará se mudar da primeira casa que teve no Rio de Janeiro neste domingo, 17. "O dono vai morar aqui, ele pediu (risos). Ai, vou sentir saudade da minha primeira casinha no RJ. Mas não é agora não, vai demorar. (...) Tá bom, vivemos três anos aqui", avaliou.

Depois que se mudar, ela disse que quer continuar na cidade, mas não sabe se pretende alugar ou comprar uma residência na região. "Primeiro tem a questão dos investimentos, preciso sentar com meu financeiro e entender. E segundo, não sei se quero ficar o resto da minha vida no Rio, tenho dúvidas. Por isso, provavelmente, vou alugar de novo e decidir isso. Na verdade queria construir do zero o jeito que imaginei".