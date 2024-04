Isis Valverde exibe beleza arrasadora ao curtir piscina de sua mansão

Impressionante! De cara lavada, Isis Valverde exibe beleza natural ao renovar o bronzeado na piscina de sua mansão no Rio de Janeiro

A atriz Isis Valverde deu um show de beleza natural ao compartilhar novas fotos curtindo o dia de sol em sua mansão, no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 24, a famosa compartilhou os cliques renovando o bronzeado com plenitude e não passou despercebida.

Usando um look de banho de cor sóbria, a artista se destacou ao surgir com o rosto sem maquiagem. Esbanjando toda sua beleza, a mãe de Rael Valverde Resende arrancou elogios dos seguidores ao posar deslumbrante sem muito esforço.

Nos comentários, os seguidores admiraram Isis Valverde. "Você é a perfeição em pessoa", disseram os fãs. "Sempre linda", elogiaram. "Musa", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, a atriz encantou ao compartilhar registros com seu filho. O menino roubou a cena com seu tamanho e com a forte semelhança com a mamãe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde faz alerta sobre doença que sofre

Isis Valverde postou um vídeo em sua rede social para falar sobre uma doença que sofre e demorou um pouco para ter um diagnóstico: a doença celíaca. A famosa então revelou que sofreu muito até descobrir o que estava lhe fazendo mal.

Perdendo muito peso, sendo internada, não conseguindo ir trabalhar por passar mal, tendo até tido sido diagnosticada com depressão, anemia, anorexia entre outros problemas, Isis Valverde só conseguiu saber que tinha alergia ao glúten aos 19 anos. Tudo que estava sentindo era ocasionado por ele e a artista não fazia ideia.

"Como alguns já sabem, eu tenho a doença celíaca, que, basicamente, é uma condição autoimune em que o sistema imunológico reage de forma anormal ao glúten, ou seja, eu não posso comer glúten de jeito nenhum. E, recentemente, gravei alguns stories respondendo vocês e falei sobre como é cuidar da minha alimentação durante as viagens e vi que surgiram algumas dúvidas e curiosidades sobre o assunto, então, resolvi gravar esse vídeo pra gente abrir esse diálogo por aqui e ter uma troca maior", escreveu ela. Saiba mais aqui.