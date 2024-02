Luciana Gimenez explode a temperatura ao tirar o roupão: 'Maravilhosa'

Com produção cheia de atitude, Luciana Gimenez explode a temperatura ao posar cobrindo apenas o necessário; veja os cliques

A apresentadora Luciana Gimenez parou tudo ao postar fotos dos bastidores de sua produção para o Bailda Vogue no último final de semana, no Rio de Janeiro. Antes de colocar o vestido arrasador, todo vazado, a musa se exibiu no hotel.

Usando roupão e tirando a peça em alguns registros, a modelo ostentou suas curvas mega desenhadas com muita beleza e estilo. Com a maquiagem azul, combinando com a roupa, e os cabelos feitos, a artista esbanjou sensualidade para a câmera.

Ao compartilhar os cliques cheios de atitude, Gimenez logo arrancou elogios de seus seguidores. "Lindíssima", definiram os fãs. "Cada dia mais maravilhosa", observaram outros.

Nos últimos dias, ao publicar as fotos de seu look para o evento, Luciana Gimenez dividiu opiniões com a escolha do vestido todo transparente. Quase revelando demais, ela recebeu críticas além de elogios. A cantora Jojo Todynho também foi alvo de críticas pelo look escolhido para marcar presença no evento de luxo no Rio de Janeiro.

É demissexual

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu ao contar uma curiosidade de sua vida íntima. Em entrevista no videocast Desculpa Alguma Coisa, ela contou que é demissexual e explicou como chegou a essa conclusão.

“Eu tenho dificuldade com sexo casual. Tenho nada contra, mas tenho dificuldade. Uma vez alguém foi no programa e falou que era demissexual. Falei: ‘Sou eu’. Tenho que ter algum tipo de conexão na minha cabeça. Não é que vou casar com a pessoa amanhã, mas tem que ter algo”, disse ela.

Então, ela contou que gosta de conhecer a pessoa antes de ter alguma intimidade. “Eu amo as pessoas que gosto, abraço, beijo, mas, quando não conheço, esse espaço aqui, não dá. Eu sofro por amor, sou daquelas que sofro, com vontade”, declarou.