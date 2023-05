Luan Santana causa comoção nas redes sociais ao publicar foto inusitada em estúdio

O cantor Luan Santana deixou seus seguidores em polvorosa ao postar foto inusitada em estúdio de gravação

Nesta sexta-feira, 19, Luan Santana deixou seus seguidores babando ao compartilhar algumas fotos em um estúdio de gravação. O cantor vem mostrando em seu Instagram que está preparando novas canções.

A primeira de duas fotos postadas pelo cantor mostrava a língua enquanto lia algo em seu celular e se apoiava em um banco. O artista vestia um look all-black composto por moletom e calça.

Porém, a segunda foto pegou os fãs de surpresa. O clique foi feito de baixo para cima e focava no pé descalço do cantor. Luan ainda tocava em um de seus dedos do pé.

Os seguidores do moreno se surpreenderam com as fotos e se manifestaram nos comentários da postagem. “O pezinho”, comentou uma página de fãs. E outra seguidora escreveu: “Pezinho de pão”.

Os fãs do dono do álbum “Luan City” adoraram as fotos compartilhadas e rasgaram elogios! “Lindo demais”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Coisa mais linda”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Boa forma!

Recentemente, Luan levou seus fãs à loucura ao compartilhar uma foto sem camisa na piscina exibindo seu corpo sarado.

O cantor posou para as fotos em que deixava em destaque seus braços musculosos, durante sua viagem a Miami, nos Estados Unidos.