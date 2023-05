Sem camisa, Luan Santana chama atenção ao exibir corpo definido em foto na piscina: "Perfeito"

O cantor Luan Santana exibiu seu corpo sarado ao posar só de bermuda na piscina durante viagem

Luan Santana (32) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 15, ao compartilhar uma foto mostrando como está curtindo seu dia.

O cantor está em Miami, nos Estados Unidos, e aproveitou o sol para dar um mergulho na piscina. Na imagem publicada no feed do Instagram, ele ostenta seu corpo sarado e musculoso ao surgir usando apenas uma bermuda.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos seus seguidores "Mais perfeito não existe", disse uma internauta.

"Tá aí o motivo do meu abalo emocional", brincou outra, citando um trecho da música do sertanejo, 'Abalo emocional'. "Eita, chega o coração erra as batidas", comentou uma fã. "Tão bonito", falou outra.

Confira a foto de Luan Santana na piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Leia também:Ex-BBB Ricardo Alface tieta Luan Santana: "Sou fã desse cara há muito tempo"

Homenagem para a irmã

No dia 3 de maio, Luan Santana decidiu prestar uma homenagem especial para sua irmã, Bruna Santana, que completou mais um ano de vida. Em seu perfil no Instagram, o cantor recordou algumas fotos em que aparece criança ao lado da aniversariante do dia, e também dividiu alguns cliques atuais ao lado dela, e emocionou os seguidores ao escrever uma linda mensagem.

"Vai ficar marcado, hoje, dia 03 de Maio!! Foi quando a Bruna Santana chegou. Aí não teve escuridão, mar turbulento... só ELA, linda e irradiante, iluminando tudo ao redor e dando novas cores pra nossa vida. Piroca, obrigado por cada colo, cada abraço, cada momento em que você fez (e continua fazendo) a diferença", escreveu ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!