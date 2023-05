Ex-BBB Ricardo Alface tieta Luan Santana: "Sou fã desse cara há muito tempo"

O ex-BBB Ricardo Alface marcou presença no Festival Luan City, em São Paulo, e tietou Luan Santana

Ricardo Alface(31) realizou mais um sonho neste último sábado, 6, e fez questão de dividir a felicidade com seus seguidores das redes sociais.

O ex-participante do BBB 23 marcou presença no Festival Luan City, que aconteceu em São Paulo, e se encontrou com Luan Santana (32) nos bastidores do evento.

Fã do cantor, o biomédico não perdeu a oportunidade de tietá-lo, e ao compartilhar os registros em seu perfil no Instagram na tarde deste sábado, 7, ele falou sobre a felicidade de conhecer o artista.

"Deixou digitais em mim desde 2009! Sou fã desse cara há muito tempo, e ter a oportunidade de viver isso é inexplicável! Em êxtase! Valeu por tudo, Luan!", celebrou o ex-BBB na legenda da publicação.

Além de Luan, recentemente Alface também conheceu pessoalmente o jogador do Paris Saint-Germain Neymar Jr (31). Na imagem compartilhada nas redes sociais, o biomédico aparece sorridente ao lado do atleta e celebrou o encontro. "BATMAN & CORINGA. Realizando um sonho", disse ele.

Confira as fotos de Ricardo Alface com Luan Santana:

Ricardo fala sobre relação com Sarah Aline

Sarah Aline e Ricardo Alface têm deixado seus fãs cada vez mais curiosos para saber o que está rolando com os dois após o fim do reality, antes vigiados pelos telespectadores 24 horas, o casal vinha deixando mistério sobre a relação para os seus fãs. Assim que Alface saiu da casa mais vigiada do Brasil, ele deixou claro o quanto queria seu affair por perto. E, nesta semana, publicou um post nas redes sociais que deixou todo mundo ainda mais curioso: "Azar no jogo…", escreveu o biomédico insinuando a sorte no amor.

Neste sábado, 06, o biomédico esteve no Festival Luan City, em São Paulo, e falou sobre o relacionamento com a ex-sister. "Estamos vivendo, nos curtindo bastante e vamos deixar fluir. Tá bem legal. As coisas estão acontecendo e estou muito feliz [...]", contou o brother, fazendo questão de frisar que, apesar da insistência dos fãs, eles estão indo de acordo com o momento de cada um, sem pressa ou atropelos. E para definir seu status de atual, Ricardo Alface escolheu a seguinte frase: "Amigos se curtindo e beijando na boca."

