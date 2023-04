Ex-BBB Ricardo Alface celebra encontro com Neymar Jr: "Realizando um sonho"

O ex-BBB Ricardo Alface não escondeu a felicidade ao conhecer o jogador de futebol Neymar Jr

Encontro de milhões! Ricardo Alface (31) não escondeu a felicidade ao conhecer pessoalmente o jogador do Paris Saint-Germain Neymar Jr (31).

Na noite desta sexta-feira, 28, o ex-participante do Big Brother Brasil 23 compartilhou no feed do Instagram uma foto em que aparece sorridente ao lado do atleta e celebrou o encontro.

"BATMAN & CORINGA. Realizando um sonho", afirmou o biomédico na legenda da publicação, que recebeu diversas curtidas e comentários dos seguidores do ex-BBB.

"Zerou a vida", disse uma seguidora. "Quando um craque do jogo encontro o outro", escreveu outro. "Óia! Que moral pro Ney estar ao lado do Alface", falou uma internauta. "De um lado temos um ídolo da nação, do outro Neymar Jr. Hahaha mandou muito na foto", brincou um fã.

Confira a foto de Ricardo com Neymar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Alface 🥬 (@rickcamargo)

Alface fala sobre sua situação financeira

Na tarde desta sexta-feira, 28, Ricardo usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre seus planos após o fim do Big Brother Brasil 23. Através dos Stories do Instagram, o ex-brother contou que está planejando voltar em breve para Sergipe. "Quando eu for eu aviso todo mundo pra fazer aquele encontro", garantiu o biomédico.

Depois, Alface explicou que após a viagem voltará para o sudeste para trabalhar, já que não levou o grande prêmio do reality show e precisa "fazer dinheiro". O ex-BBB confessou que não saiu rico da atração e que está focado no trabalho. "A gente não sai rico, não. A única pessoa que saiu estourada foi a Amandinha. Eu posso falar por mim: nada até agora. Tem muita coisa boa acontecendo, mas tem muita coisa boa acontecendo, mas não estou rico, ainda estou desempregado. Vamos tentar trabalhar para fazer dinheiro", afirmou.

