Luan Santana expõe apelido curioso da irmã ao prestar homenagem de aniversário

O cantor Luan Santana recordou fotos da infância ao comemorar o aniversário da irmã, Bruna Santana

Luan Santana (32) decidiu prestar uma homenagem especial para sua irmã, Bruna Santana, que completa mais um ano de vida nesta quarta-feira, 3.

Em seu perfil no Instagram, o cantor recordou algumas fotos em que aparece criança ao lado da aniversariante do dia, e também dividiu alguns cliques atuais ao lado dela, e emocionou os seguidores ao escrever uma linda mensagem.

"Vai ficar marcado, hoje, dia 03 de Maio!! Foi quando a Bruna Santana chegou. Aí não teve escuridão, mar turbulento... só ELA, linda e irradiante, iluminando tudo ao redor e dando novas cores pra nossa vida", afirmou o artista no começo da legenda.

Em seguida, Luan seguiu parabenizando a irmã, e entregou um apelido curioso da influenciadora. "Piroca, obrigado por cada colo, cada abraço, cada momento em que você fez (e continua fazendo) a diferença."

"Eu tenho muito orgulho de ser seu irmão e sou muito feliz por esse laço lindo que une a gente, pra sempre. Você me trouxe um caminhão de coisas boas. Deus é muito bom. É bom o tempo todo! TE AMO", declarou ele.

Confira a homenagem de Luan Santana para a irmã:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Casamento e filhos

Em entrevista à CARAS Digital, Luan Santana abriu o jogo sobre suas metas e também falou sobre a possibilidade de aumentar a família com sua noiva, Izabella Cunha. "[Tenho] muita vontade de casar e ter filhos, sim. Sou apaixonado por crianças. Se for da vontade de Deus, estou pronto! E quero ter muitos."

O cantor também falou sobre a carreira. Para este ano, ele já tem na agenda o cruzeiro Luan Santana e a gravação do DVD Luan City 2 em Belo Horizonte, no Estádio do Mineirão. Além disso, ele fará o Festival Luan City, que já tem data marcada em São Paulo e em Curitiba –na capital paulista, o show acontece em 6 de maio no Parque Ibirapuera, e na cidade paranaense, a apresentação será em julho.

"[Estou com uma] sensação de dever cumprido com vontade de cada vez mais apresentar novidades, música e arte para os meus fãs. Feliz e abençoado", afirma ele em um trecho da entrevista.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!