Ricardo Alface fala sobre romance com Sarah Aline: ‘Estamos nos curtindo’

O brother que estava no Festival Luan City, neste sábado, 06, abriu o jogo sobre o relacionamento com Sarah Aline

Sarah Aline e Ricardo Alface têm deixado seus fãs cada vez mais curiosos para saber o que está rolando com os dois após o fim do reality, antes vigiados pelos telespectadores 24 horas, o casal vinha deixando mistério sobre a relação para os seus fãs.

Assim que Alface saiu da casa mais vigiada do Brasil, ele deixou claro o quanto queria seu affair por perto. E, nesta semana, publicou um post nas redes sociais que deixou todo mundo ainda mais curioso: “Azar no jogo…”, escreveu o biomédico insinuando a sorte no amor.

Neste sábado, 06, o biomédico esteve no Festival Luan City, em São Paulo, e falou sobre o relacionamento com a ex-sister.

“Estamos vivendo, nos curtindo bastante e vamos deixar fluir. Tá bem legal. As coisas estão acontecendo e estou muito feliz”, contou o brother, fazendo questão de frisar que, apesar da insistência dos fãs, eles estão indo de acordo com o momento de cada um, sem pressa ou atropelos:

“Eu tenho minha cidade, tenho minha família, tenho que viajar pra Sergipe. Ela tem a família dela. Então, estamos nos curtindo. A internet cria a fanfic de casal, mas entre nós não tem essa de pressão, porque a Sarah é muito incrível, muito cabeça. Conversamos bastante sobre essas coisas e, além de tudo, somos muito amigos."

E para definir seu status de relacionamento atual, Ricardo Alface escolheu a seguinte frase: “Amigos se curtindo e beijando na boca."

Alface comentou o fato de ele e Sarah serem o primeiro casal preto do BBB e ressaltou ser algo incrível: “Eu não sabia que formamos o primeiro casal preto do BBB e acho incrível que em 23 edições isso nunca tenha acontecido. Acho que foi no momento certo que aconteceu, porque foi numa edição com metade dos participantes pretos.”

Sarah Aline também falou sobre a relação recentemente. Em entrevista ao Gshow, ela abriu o jogo: "Estamos indo com calma, mas passamos muito tempo juntos", disse.