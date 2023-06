Longe da TV, Larissa Manoela exibe corpaço absurdo na praia: 'Que mulher'

De férias no sul do Brasil, Larissa Manoela deixa a barriga chapada à mostra ao usar biquíni xadrez na praia

A atriz Larissa Manoela está curtindo as férias da TV em grande estilo. Longe das novelas desde Além da Ilusão, da Globo, ela está no sul do Brasil com seu namorado, o ator André Luiz Frambach. Os dois foram visitar uma praia paradisíaca em Penha, Santa Catarina, e ela aproveitou para atualizar seu álbum de fotos de biquíni.

Nas redes sociais, ela compartilhou um ensaio fotográfico usando apenas um biquíni xadrez em tons de azul e branco. O modelito ousado deixou à mostra as curvas impecáveis da morena, a barriga sarada e suas pernas torneadas. Nas imagens, ela surgiu caminhando na areia da praia após um mergulho no mar e caprichou nas poses.

Nos comentários dela, o namorado comemorou a viagem do casal. “Nosso cantinho, natureza, água... Nosso lar é em todo lugar que tem amor e natureza”, contou ele, que ainda a elogiou: “Que mulher. Você é um absurdo, amor!”.

Há poucos dias, ela assumiu que vai cuidar da parte empresarial de sua carreira, que era uma função de sua mãe, Silvana Taques. "22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária", disse ela.

E completou: "Eu gosto de me envolver em todos os projetos que estou, então, fez muito sentido e foi um processo natural estar a frente das decisões artísticas e comerciais. Ambos os universos caminham juntos. Sobre os meus próximos trabalhos o que posso adiantar é que são projetos que mexeram comigo e que me instigaram. Eu sou apaixonada pelo audiovisual e me sinto muito honrada de poder contar histórias através dos meus filmes e novelas. Estou mergulhada agora no longa “Traição entre Amigas” como vocês já sabem. O artístico é o que faz o meu coração bater forte e agora com a gestão profissional ele acelera ainda mais, já que é uma nova vertente dentre tantas que tenho e que dia após dia me instiga e me faz querer saber mais sobre o mercado. Prezando sempre pelas minhas vontades e decisões presentes e futuras. Orgulho de já ter iniciado e agora poder dividir com vocês essa caminhada transformadora que tem me ensinado tanto!".