Larissa Manoela: saiba qual é o valor da fortuna da atriz

Após Larissa Manoela anunciar que vai cuidar da própria carreira, o valor da fortuna dela viraliza na internet. Saiba o valor!

A atriz Larissa Manoela (22) é uma mulher milionária! Sucesso desde a infância, ela acumulou uma verdadeira fortuna com seus trabalhos e projetos ao longo dos anos. Tanto que ela tem uma bolada no banco e o valor impressionou todo mundo .

De acordo com informações do Jornal do Bolsão, divulgadas pelo Jornal O Globo, Larissa Manoela é dona de uma fortuna que gira em torno de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões . Inclusive, ela fatura entre R$ 1 milhão a R$ 2 milhões por mês.

Vale lembrar que a artista é atriz, empresária e influenciadora digital. Ela tem contratos com grandes marcas, faz posts comerciais nas redes sociais e tem vários produtos licenciados.

Há poucos dias, ela assumiu que vai cuidar da parte empresarial de sua carreira, que era uma função de sua mãe, Silvana Taques. "22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária", disse ela.

E completou: "Eu gosto de me envolver em todos os projetos que estou, então, fez muito sentido e foi um processo natural estar a frente das decisões artísticas e comerciais. Ambos os universos caminham juntos. Sobre os meus próximos trabalhos o que posso adiantar é que são projetos que mexeram comigo e que me instigaram. Eu sou apaixonada pelo audiovisual e me sinto muito honrada de poder contar histórias através dos meus filmes e novelas. Estou mergulhada agora no longa “Traição entre Amigas” como vocês já sabem. O artístico é o que faz o meu coração bater forte e agora com a gestão profissional ele acelera ainda mais, já que é uma nova vertente dentre tantas que tenho e que dia após dia me instiga e me faz querer saber mais sobre o mercado. Prezando sempre pelas minhas vontades e decisões presentes e futuras. Orgulho de já ter iniciado e agora poder dividir com vocês essa caminhada transformadora que tem me ensinado tanto!".