Longe da folia, Simaria exibe parte íntima marcada em look justíssimo

Cantora Simaria compartilhou foto usando look mega colado e ostentou corpaço escultural sem cair na folia

A cantora Simaria Mendes (40) está curtindo o Carnaval de forma tranquila. Neste domingo, 19, a famosa se gravou sem maquiagem aproveitando um momento calmo e mostrou que não foi a nenhuma festa.

Contudo, a artista não deixou de dar seu show de beleza para os seguidores e fez questão de compartilhar um de seus cliques ousados. Em seus stories, ela mostrou uma selfie no espelho usando um look básico, mas cheio de sensualidade.

Fazendo pose, ela apareceu exibindo suas curvas esculturais em um conjuntinho bege bem colado ao corpo. Com a peça marcada, ela deixou sua parte íntima em evidência. "Bom domingo", desejou ela.

Veja o look bem marcado de Simaria:

Simaria impressiona ao mostrar cozinha e vista de sua mansão: ''Meu barraco''

A cantora Simaria Mendes compartilhou um momento de sua intimidade em casa na rede social e impressionou ao revelar um pouco de sua mansão. Recentemente, ela se gravou fazendo o almoço no local e chamou a atenção com os detalhes do ambiente.

Fazendo arroz, feijão e carne moída em um fogão cooktop, a artista, após exibir a comida das panelas, gravou um pouco da vista que tem de sua mansão.

A piscina e uma extensa área verde, com muitas árvores, fazem parte da paisagem que contempla a cozinha de conceito aberto da casa da famosa.

"Fazendo uma comidinha, meu barraco, estamos em casa, esperando meus pitoquinhos, esperando meus nenéns chegarem", comentou Simaria ao exibir um pouco do local todo em branco com detalhes em preto.