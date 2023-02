De calcinha e top, Simaria ostenta corpaço monumental em lugar paradisíaco: ''Maravilhosa''

Cantora Simaria impressionou ao surgir deslumbrante usando pouca roupa em paisagem de tirar o fôlego

A cantora Simaria Mendes (40) arrasou ao publicar novas fotos arrasadoras em sua rede social. Neste domingo, 12, ela compartilhou uma série de cliques que tirou em um cenário deslumbrante e roubou a cena com seu corpaço escultural.

Nos registros revelados pela famosa, ela apareceu usando apenas calcinha e top. Com pouca roupa, a artista ostentou sua silhueta monumental enquanto curtia o lugar paradisíaco.

"Bom domingooo", desejou Simaria na legenda da publicação, em que colocou para jogo seu decote marcado e sua barriga chapada.

Nos comentários do post, os internautas logo encheram a cantora de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Zero defeitos", escreveram outros.

Veja as fotos de Simaria de calcinha e top:

Simaria impressiona ao mostrar cozinha e vista de sua mansão: ''Meu barraco''

A cantora Simaria Mendes compartilhou um momento de sua intimidade em casa na rede social e impressionou ao revelar um pouco de sua mansão. Recentemente, ela se gravou fazendo o almoço no local e chamou a atenção com os detalhes do ambiente.

Fazendo arroz, feijão e carne moída em um fogão cooktop, a artista, após exibir a comida das panelas, gravou um pouco da vista que tem de sua mansão.

A piscina e uma extensa área verde, com muitas árvores, fazem parte da paisagem que contempla a cozinha de conceito aberto da casa da famosa.

"Fazendo uma comidinha, meu barraco, estamos em casa, esperando meus pitoquinhos, esperando meus nenéns chegarem", comentou Simaria ao exibir um pouco do local todo em branco com detalhes em preto.