Lívian Aragão deixa a barriguinha de fora em look ousado

Filha de Renato Aragão, Lívian Aragão escolhe look curtinho e com a barriga de fora para curtir a noitada durante viagem

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 14h55

A atriz Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, aproveitou a sua viagem para Punta Cana, na República Dominicana, para curtir uma noitada com os amigos. Ela caprichou na escolha do look e destacou toda a sua beleza.

Nas redes sociais, a musa exibiu as fotos do seu look poderoso. A musa apostou em um conjunto de top e saia curtinha para se divertir. O modelito deixou à mostra as curvas impecáveis dela e também sua barriguinha sarada. “De ontem... Última festinha da viagem”, disse ela na legenda.

De ontem… Última fexchenha da viagem 🥲 pic.twitter.com/lkJcjBG9Eu — Lívian (@LivianAragao) September 29, 2022

Lívian Aragão revela fim do namoro

Lívian Aragão anunciou o fim do namoro com o streamer e influenciador João Vitor Façanha, o Jota, há poucas semanas. Por meio de um post nas redes sociais, ela confirmou a separação.

"Foram alguns meses intensos de muito amor, carinho e gargalhadas. Nós, nesse tempo juntos, aprendemos muito um com o outro, mas há algumas semanas, decidimos que precisávamos caminhar sozinhos. Fiquem tranquilos, tá tudo bem entre a gente, só estamos vivendo momentos de vida diferentes e por isso nosso namoro chegou ao fim", informaram.

E os dois continuaram o texto sobre o término. "O nosso relacionamento terminou mas o respeito, carinho e admiração continuam. Ainda nos gostamos muito, mas agora como amigos. Peço que respeitem esse momento delicado para os dois e que esse assunto seja encerrado aqui. Não nos pronunciaremos mais sobre esse assunto pois já está tudo resolvido e em paz. Um abraço apertado, Lívian e Jota", escreveram.