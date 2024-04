Lívia Andrade impressiona ao revelar parte íntima: 'Que pezão'

Mostrou! Lívia Andrade impressiona ao mostrar como é parte escondida de seu corpo; apresentadora chamou atenção com aspecto do local

A apresentadora Lívia Andrade mostrou uma parte do corpo que vive escondida e muita gente tem curiosidade: os pés. Nesta quinta-feira, 11, a famosa compartilhou uma foto tirada no espelho do quarto de hotel e chamou a atenção.

Sentada na cama, a integrante do Domingão Com o Huck colocou as pernas para cima e deixou que os pés aparecessem. A loira então não passou percebida ainda mais por exibir a parte do corpo e provar que a beleza é completa.

"Bons sonhos", desejou ela ao registrar o momento de madrugada. Nos comentários, os internautas perceberam os pés da artista. "Que bom ver descalça...", falaram. "Que pezão", exclamaram outros. "Linda da cabeça aos pés", elogiaram.

Discreta com sua vida pessoal, recentemente, a loira chamou a atenção ao surgir com seu namorado, o empresário Marcos Araújo. É bom lembrar que eles vivem um relacionamento discreto e longe dos holofotes. Os dois começaram a namorar em 2021.

Luciano Huck fala sobre Lívia no 'Domingão'

O apresentador Luciano Huck resolveu fazer uma declaração para a colega de trabalho, Lívia Andrade, contratada pela Globo em 2022. No aniversário de 40 anos da loira, o esposo de Angélica comentou sobre ter a artista em sua atração.

Com uma selfie ao lado da ex-funcionária do SBT, o comunicador enalteceu o talento dela e surpreendeu ao falar por quanto tempo ela poderá ficar no Domingão Com o Huck. "Hoje é dia dela. Sempre gostei da Lívia da TV. Não é à toa que ela está e estará enquanto quis no Domingão. Mas o convívio me fez conhecer uma Lívia ainda mais legal que a da TV. Ganhei uma amiga por quem tenho muito respeito e carinho. Feliz aniversário querida", desejou ele.

