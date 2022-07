Lívia Andrade deixa pernas torneadas à mostra em vestido micro

Apresentadora Lívia Andrade arrancou elogios ao surgir com look curtinho brilhante

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 14h32

A apresentadora Lívia Andrade (39) chamou a atenção com um novo clique em sua rede social!

Nesta quarta-feira, 06, a loira compartilhou uma foto feita no último final de semana e impressionou mais uma vez ao aparecer com o vestido rosa brilhante.

Usando a peça curtinha, Lívia Andrade ostentou suas pernas torneadas com muita beleza. "Só pra fechar a sequência do look choram as rosas", exibiu detalhes da combinação nada discreta.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios para a artista. "Uau, que mulher linda", admiraram. "Gata demais", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade arrancou elogios ao surgir com o vestido micro brilhante comandando um evento.

Lívia Andrade arrasa com vestido micro brilhante; veja: