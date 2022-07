Lívia Andrade dispensa sutiã em look pink micro e chama atenção

Apresentadora Lívia Andrade apostou em vestido rosa brilhante para evento e roubou a cena no palco

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 07h57

A apresentadora Lívia Andrade (39) roubou a cena no palco de um evento que apresentou em Goiânia, Goiás.

Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos do último final de semana ao lado de seu namorado, o empresário Marcos Araújo, e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

De vestido rosa pink curtinho e aberto nas costas, Lívia Andrade surgiu arrasadora ao dispensar o sutiã e ostentar suas pernas torneadas com muito estilo.

"Vemmmmmmmm Goiânia!", escreveu ela na legenda. Nos comentários, não faltaram elogios para a loira. "Deusa", admiraram os fãs. "Diva", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade arrancou mais elogios ao apostar em um vestido sem alça e cheio de volume na saia.

Lívia Andrade arrasa com vestido rosa brilhante; veja:

