Lívia Andrade aposta em saída de praia com transparência em dia de sol

De férias em Angra dos Reis, Lívia Andrade esbanja sensualidade ao curtir dia na piscina com look transparente

A apresentadora Lívia Andrade (39) esbanjou sensualidade ao compartilhar novas fotos de suas férias. Ela foi passar os últimos dias do ano em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, e exibiu o seu look desta sexta-feira, 30, para os seus fãs.

Desta vez, a loira apostou em um biquíni azul fininho e uma saída de praia com transparência. Nas fotos, ela surgiu de corpo inteiro enquanto apreciava a vista do jardim e da piscina. “Chega de chuva...”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a beldade recebeu elogios dos fãs. “Lindíssima!”, comentou um seguidor. “Poderosa é ela”, declarou outro. “Sua maravilhosa”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade relembra motivo para sair do SBT

Há pouco tempo, a apresentadora Lívia Andrade contou mais detalhes sobre a sua decisão de sair do SBT. Ela contou que estava ansiosa e triste com as mudanças no programa Fofocalizando e também com o período que ficou longe da TV na pandemia.

“Lá no SBT eu não tinha mais para onde crescer. Estava no domingo e apresentava um programa diário ao vivo. Ainda aparecia nas reprises das novelas infantis 'Carrossel' e 'Chiquititas'. Tudo estava dando um resultado muito positivo de audiência. Eu estava muito bem nessa fase, mas eu não fiquei feliz com as mudanças feitas diariamente, inclusive durante o programa. Às vezes o Silvio ligava, mudava o nome do programa, a pauta, o conteúdo e o horário. Eu chegava lá e não sabia o que ia acontecer. Eu sou uma pessoa ansiosa. Aquilo me gerou mais uma ansiedade no meio daquela coisa louca da pandemia. Estava me fazendo mal”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.